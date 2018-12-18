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Дальнее зарубежье 18.12.2018 13:49

Сеул и Вашингтон на этой неделе обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова

Переговоры по северокорейской ядерной проблеме запланированы на эту неделю у представителей южнокорейского МИД и госдепа США, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Ожидается, что спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Северной Кореи Стивен Биган посетит Южную Корею с 19 до 22 декабря. На 20 декабря у него запланированы переговоры с представителями южнокорейского МИД.

Вместе с С.Биганом в Южную Корею направится американская делегация. На 21 декабря запланирована встреча "рабочей группы" представителей Белого дома, администрации президента Южной Кореи и министерства по делам объединения. Переговоры будут состоять из двух сессий, первая из которых будет посвящена вопросу денуклеаризации, а вторая - межкорейским отношениям.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]