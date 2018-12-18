Сеул и Вашингтон на этой неделе обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова

Переговоры по северокорейской ядерной проблеме запланированы на эту неделю у представителей южнокорейского МИД и госдепа США, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Южной Кореи.
Ожидается, что спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Северной Кореи Стивен Биган посетит Южную Корею с 19 до 22 декабря. На 20 декабря у него запланированы переговоры с представителями южнокорейского МИД.
Вместе с С.Биганом в Южную Корею направится американская делегация. На 21 декабря запланирована встреча "рабочей группы" представителей Белого дома, администрации президента Южной Кореи и министерства по делам объединения. Переговоры будут состоять из двух сессий, первая из которых будет посвящена вопросу денуклеаризации, а вторая - межкорейским отношениям.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»