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СНГ 18.12.2018 13:14

Российское торговое судно село на мель у британских берегов - СМИ

Российское грузовое судно село на мель близ берегов английского графства Корнуолл, сообщает во вторник телерадиокорпорация BBC.

Судно водоизмещением 16 тыс. тонн село на мель в районе пряжа Джиллингвейс в портовом городе Фалмут около 5:40 по местному времени (8:40 мск).

По данным телеканала, речь идет о судне "Кузьма Минин".

Газета Daily Mirror сообщает, судно вышло из нидерландского порта Тернёзен. По его данным, на борту находятся 18 моряков. Груза нет.

В британской береговой охране готовятся к тому, чтобы снять судно с мели.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, СУДНО, МЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]