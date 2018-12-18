В Японии впервые со Второй мировой войны решили обзавестись авианосцами

Правительство Японии во вторник объявило о намерении передать силам самообороны страны авианосцы - впервые со времен Второй мировой войны и вопреки военной доктрине, запрещающей создавать наступательные виды вооружений, сообщают японские СМИ.

"Мы модифицируем многоцелевые вертолетоносцы морских сил самообороны Японии для того, чтобы на них могли размещаться истребители, способные совершать взлет с коротких площадок или вертикальный взлет", - отмечается в плане, одобренном правительством премьер-министра Синдзо Абэ.

После модернизации вертолетоносцев на них, в частности, можно будет размещать истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B.

Новая оборонная политика Токио уже столкнулась с критикой ряда экспертов в стране, указывающих на то, что создание авианосцев противоречит конституции Японии, запрещающей любые наступательные вооружения, в том числе создание авианосцев.

В свою очередь, в правительстве уверяют, что вертолетоносцы класса "Идзумо" после модификации по ряду параметров не могут быть официально причислены к ударным авианосцам, и запланированные разработки будут использоваться исключительно для обороны японских территорий.

"Нам необходимо разрабатывать по-настоящему эффективные оборонительные возможности, а не просто расширять традиционные", - отмечается в новом плане развития систем обороны Японии в 2019-2029 гг.

В документе сказано, что инициатива по модернизации вертолетоносцев класса "Идзумо" позволит обеспечивать более надежную оборону островов в Тихом океане, где существует мало аэродромов, на фоне "серьезной обеспокоенности" японских властей в связи с наращиванием военного потенциала Китая.

Также новая оборонная политика страны предполагает развитие систем защиты от киберугроз.