Президент Алиев ознакомился с реконструированным НИИ медицинской реабилитации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку ознакомился с условиями, созданными после реконструкции в Научно-исследовательском институте медицинской реабилитации (НИИ МР) министерства здравоохранения.
Глава Минздрава Огтай Ширалиев отметил, что в институте функционирует консультативная поликлиника, отделы стационарного, диагностического исследования и лечения физическими методами.
В научном отделении института работают 43 научных сотрудника, клиническом -43 врача, 76 медсестер и 118 других сотрудников.
В целом, количество сотрудников НИИ МР составляет 280 человек.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»