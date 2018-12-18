Президент Алиев ознакомился с реконструированным НИИ медицинской реабилитации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Баку ознакомился с условиями, созданными после реконструкции в Научно-исследовательском институте медицинской реабилитации (НИИ МР) министерства здравоохранения.

Глава Минздрава Огтай Ширалиев отметил, что в институте функционирует консультативная поликлиника, отделы стационарного, диагностического исследования и лечения физическими методами.

В научном отделении института работают 43 научных сотрудника, клиническом -43 врача, 76 медсестер и 118 других сотрудников.

В целом, количество сотрудников НИИ МР составляет 280 человек.

Ф.Исазаде