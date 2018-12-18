В страховом секторе Азербайджана внедряют институт временного администрирования

Парламент Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял в III-ем, заключительном, чтении проект дополнений в закон «О страховой деятельности», предусматривающих порядок внедрения временного администрирования в страховых компаниях.

Согласно изменениям, временное администрирование может быть применено в случае, если совокупный капитал страховой компании не соответствует минимальным требованиям регулятора или если СК не может в течение трех месяцев подряд исполнять свои обязательства, а также в течение 30 дней игнорирует предупреждение регулятора по данному факту.

Кроме введения временного администрирования регулятор также может потребовать от СК подготовку и применение плана оздоровления, временно или бессрочно освободить от занимаемых должностей руководящих сотрудников страховщика.

Дополнения в закон позволяют регулятору потребовать от СК в течение 30 рабочих дней предоставить план оздоровления, в случае если ее совокупный капитал сократится до 90% от минимально требуемого уровня. План оздоровления может применяться к СК лишь один раз в течение двух лет. Сроки реализации плана будут определяться регулятором.

В случае, если совокупный капитал страховщика составляет от 80% до 90% минимального уровня, не выполнены требования по предоставлению плана оздоровления или если проблемы не устранены в результате реализации плана, регулятор может освободить от занимаемых должностей руководство компании сроком на 45 рабочих дней. После этого начинается процесс расследования причин сокращения капитала или отсутствия плана оздоровления или его невыполнения.

При этом, если регулятор выявит недочеты в деятельности временно отстраненного руководства, то он имеет право потребовать увольнения руководства страховщика. Исправление недочетов должно быть завершено в течение 6 месяцев или же до конца реализации плана оздоровления.

Согласно документу, если показатель совокупного капитала СК опустится до 80% от минимального требования или же все предыдущие требования не были исполнены, то регулятор имеет право назначить в СК временного администратора. В функции временного администратора будет входить улучшение финансового положения страховой компании, полный или частичный контроль над ее деятельностью, эффективное управление деятельностью компании и изменение ее бизнес-стратегии.

Временный администратор назначается из числа сотрудников регулятора, физических и юридических лиц, не имеющих отношения к СК, сроком на 3 месяца с возможностью продлений еще на 3 месяца. При этом срок деятельности временного администратора не может превышать суммарно 12 месяцев.

Р.Бабаев