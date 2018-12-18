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Дальнее зарубежье 18.12.2018 14:17

Полиция обыскала мечеть в Берлине в рамках дела о финансировании терроризма

Полиция ФРГ во вторник провела обыски в мечети в районе Веддинг в Берлине в рамках расследования дела, связанного с финансированием терроризма, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что расследование ведется, главным образом, в отношении местного имама, которого подозревают в финансировании члена "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Речь идет о 45-летнем Ахмеде А., который проповедует под именем Абуль Бараа.

В правоохранительных органах указали, что мужчину подозревают в отправке денег "джихадисту в Сирию для покупки военного оборудования".

Представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил, что задержаний во время антитеррористического рейда не произведено. По его словам, обыски в мечети, а также на других объектах были направлены исключительно на сбор улик в рамках расследования.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕЧЕТЬ, ОБЫСК, АНТИТЕРРОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]