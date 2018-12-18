Полиция обыскала мечеть в Берлине в рамках дела о финансировании терроризма

Полиция ФРГ во вторник провела обыски в мечети в районе Веддинг в Берлине в рамках расследования дела, связанного с финансированием терроризма, сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что расследование ведется, главным образом, в отношении местного имама, которого подозревают в финансировании члена "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Речь идет о 45-летнем Ахмеде А., который проповедует под именем Абуль Бараа.
В правоохранительных органах указали, что мужчину подозревают в отправке денег "джихадисту в Сирию для покупки военного оборудования".
Представитель прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил, что задержаний во время антитеррористического рейда не произведено. По его словам, обыски в мечети, а также на других объектах были направлены исключительно на сбор улик в рамках расследования.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»