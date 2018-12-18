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Дальнее зарубежье 18.12.2018 14:28

Расходные статьи бюджета Японии на 2019 фингод впервые превысят 100 трлн иен

Проект бюджета Японии на следующий (2019) финансовый год, начинающийся 1 апреля, предусматривает увеличение расходных статей до более чем 100 трлн иен - нового рекорда.

Правительство страны не в силах остановить рост госрасходов, несмотря на высокую долговую нагрузку.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении агентства Bloomberg, госрасходы Японии увеличатся в следующем фингоду на 3,8% - до примерно 101,5 трлн иен ($902 млрд).

Примерно треть этой суммы (32,7 трлн иен) будет профинансирована за счет выпуска новых гособлигаций, хотя объемы эмиссии снизятся седьмой фингод подряд. Зависимость бюджета от нового долга снизится с 34,5% до 32,2%.

Кроме того, правительство Японии рассчитывает на дополнительные доходы в результате ожидаемого повышения налога на потребление (аналог НДС) осенью 2019 года с 8% до 10%. В целом ожидается рост налоговой выручки до 62,5 трлн иен.

Однако из-за быстрого старения населения невозможно остановить рост затрат на социальные нужды. Ранее в этом году премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал понять, что готов рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста.

Расходы на нужды общего характера составят 62 трлн иен. Затраты на обслуживание госдолга достигнут 23,5 трлн иен. Еще 16 трлн иен будут направлены на поддержку региональных и местных органов власти.

Как сообщает AP, во вторник правительство Японии утвердило новый подход к обеспечению обороноспособности, предполагающий увеличение бюджетных расходов на эти цели.

Так, рассматривается вопрос об оснащении первого японского авианосца со времен окончания Второй мировой войны. Ожидается, что он будет создан на основе вертолетоносцев типа "Идзумо" с возможностью размещения американских истребителей-бомбардировщиков F-35B. Япония в ближайшие 10 лет собирается закупить 147 летательных аппарата серии F-35, включая 42 истребителя F-35B.

Ранее в этом году правительство Японии отодвинуло срок выхода на первичный профицит бюджета еще на два года - до 2027 финансового года.

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Тэги: ЯПОНИЯ, БЮДЖЕТ, ПРОЕКТ


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