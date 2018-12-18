Президент Грузии назначила главу администрации и парламентского секретаря

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник приступила к выполнению своих обязанностей в новой резиденции на улице Атонели, расположенной в центре Тбилиси.

Она сообщила журналистам, что назначила своим указом главой президентской администрации Лашу Жвания, занимавшего в последние годы пост директора Фонда патриарха Грузии Илии Второго, а парламентским секретарем - адвоката Димитрия Габуния.

"В ближайшие дни мы укомплектуем основное ядро президентской администрации", - сказала С.Зурабишвили.

По ее словам, она намерена по-новому организовать работу с журналистами, создав пресс-клуб.

Вместе с тем, по решению правительства, штат сотрудников президентской администрации сокращается более чем вдвое - со 140 до 60 человек. Это связано с существенным сокращением полномочий президента, зафиксированном в новой Конституции Грузии, вступившей в силу после инаугурации президента 16 декабря.