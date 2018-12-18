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Регион 18.12.2018 14:43

Президент Грузии назначила главу администрации и парламентского секретаря

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник приступила к выполнению своих обязанностей в новой резиденции на улице Атонели, расположенной в центре Тбилиси.

Она сообщила журналистам, что назначила своим указом главой президентской администрации Лашу Жвания, занимавшего в последние годы пост директора Фонда патриарха Грузии Илии Второго, а парламентским секретарем - адвоката Димитрия Габуния.

"В ближайшие дни мы укомплектуем основное ядро президентской администрации", - сказала С.Зурабишвили.

По ее словам, она намерена по-новому организовать работу с журналистами, создав пресс-клуб.

Вместе с тем, по решению правительства, штат сотрудников президентской администрации сокращается более чем вдвое - со 140 до 60 человек. Это связано с существенным сокращением полномочий президента, зафиксированном в новой Конституции Грузии, вступившей в силу после инаугурации президента 16 декабря.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АППАРАТ, НАЗНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]