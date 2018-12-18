Политические перемены в Армении не повлияли на отношения с РФ - посол

Произошедшие в Армении политические изменения не повлияли на уровень двусторонних отношений, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Политические события в Армении не привели к изменению базового характера отношений Армении и России. Об этом свидетельствует импульсивность политического взаимодействия, включая диалог на высшем уровне", - сказал С.Копыркин на пресс-конференции во вторник.

"В Армении сейчас новый этап развития, желаю стабильности, процветания, решения проблем, которые стоят перед Арменией. Успехов новому парламенту, правительству, которое будет сформировано", - сказал российский дипломат.

По его словам, российская сторона готова всячески содействовать Армении с тем, чтобы "братские двусторонние отношения крепли и развивались и выходили на тот уровень, который требуется в свете новых реалий".

С.Копыркин отметил, что посольство России, представительство Россотрудничества в Ереване настроены на то, чтобы российско-армянские связи выходили на новый уровень, отвечающий потребностям всех слоев населения Армении, в том числе и молодежи.

"Эффективность нашей деятельности в сфере политики мягкой силы должна быть больше видна вам, а не нам. Основной ресурс нашей мягкой силы в Армении - это связи, которые объединяют наши народы, духовные общности, тесные человеческие контакты, которые являются мощной базой межгосударственных отношений. Но этого недостаточно", - сказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

"Исходим из того, что фактор мягкой силы должен реализовываться в нашей работе с гражданским обществом, со СМИ, более полно содействовать программам в сфере образования и культуры. Многое делается, но удовлетворяться тем, что есть, не приходится", - сказал российский посол.