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Регион 18.12.2018 15:03

Политические перемены в Армении не повлияли на отношения с РФ - посол

Произошедшие в Армении политические изменения не повлияли на уровень двусторонних отношений, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Политические события в Армении не привели к изменению базового характера отношений Армении и России. Об этом свидетельствует импульсивность политического взаимодействия, включая диалог на высшем уровне", - сказал С.Копыркин на пресс-конференции во вторник.

"В Армении сейчас новый этап развития, желаю стабильности, процветания, решения проблем, которые стоят перед Арменией. Успехов новому парламенту, правительству, которое будет сформировано", - сказал российский дипломат.

По его словам, российская сторона готова всячески содействовать Армении с тем, чтобы "братские двусторонние отношения крепли и развивались и выходили на тот уровень, который требуется в свете новых реалий".

С.Копыркин отметил, что посольство России, представительство Россотрудничества в Ереване настроены на то, чтобы российско-армянские связи выходили на новый уровень, отвечающий потребностям всех слоев населения Армении, в том числе и молодежи.

"Эффективность нашей деятельности в сфере политики мягкой силы должна быть больше видна вам, а не нам. Основной ресурс нашей мягкой силы в Армении - это связи, которые объединяют наши народы, духовные общности, тесные человеческие контакты, которые являются мощной базой межгосударственных отношений. Но этого недостаточно", - сказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

"Исходим из того, что фактор мягкой силы должен реализовываться в нашей работе с гражданским обществом, со СМИ, более полно содействовать программам в сфере образования и культуры. Многое делается, но удовлетворяться тем, что есть, не приходится", - сказал российский посол.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]