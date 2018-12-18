МИД Армении заявляет, что в биолабораториях страны работают только гражданские специалисты

В действующих в Армении биолабораториях работают исключительно гражданские специалисты, заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян "Интерфаксу" во вторник.
"В биолабораториях, обеспечивающих повышение уровня санитарно-эпидемиологического контроля, работают исключительно армянские специалисты. Лаборатории принадлежат Армении и носят гражданский характер. В случае с Арменией нет речи о военном присутствии", - сказала А.Нагдалян.
Ранее во вторник посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что Россия считает важным обеспечить прозрачность работы биолабораторий в сопредельных странах и ведет с Арменией конструктивный диалог о неприсутствии иностранных военных на подобных объектах в этой стране.
"На каком-то этапе мы можем выйти на общие договоренности, в какой форме, не могу сказать", - отметил С.Копыркин.
В минувший понедельник пресс-секретарь МИД Армении А.Нагдалян заявила "Интерфаксу", что сотрудничество в области санитарно-эпидемиологического надзора является частью двусторонней повестки контактов Армении и России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о трех американских биологических лабораториях, расположенных в Армении, заявил, что Москва и Ереван готовят документ, который будет гарантировать отсутствие иностранных военных в Армении.
"Готовится соглашение, которое будет гарантировать, что там не будет иностранных военных и что все то, что там делается, будет транспарентно с точки зрения гарантий отсутствия каких-либо угроз и рисков", - заявил министр в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»