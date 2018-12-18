Раиса Абдуллаева: вечная память

Ушла из жизни Раиса Борисовна Абдуллаева (Ильина), руководитель азербайджанского литературного объединения «Содружество». Она пользовалась большим уважением в Азербайджане, и в первую очередь среди членов общественных организаций соотечественников.
Много занималась общественной работой. Бессменный член жюри на республиканской Олимпиаде по русскому языку и литературе, других творческих конкурсах.
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Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»