Раиса Абдуллаева: вечная память

Ушла из жизни Раиса Борисовна Абдуллаева (Ильина), руководитель азербайджанского литературного объединения «Содружество». Она пользовалась большим уважением в Азербайджане, и в первую очередь среди членов общественных организаций соотечественников.

Много занималась общественной работой. Бессменный член жюри на республиканской Олимпиаде по русскому языку и литературе, других творческих конкурсах.

Коллектив Российского информационно-культурного центра в Баку выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.