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18.12.2018 15:22

Раиса Абдуллаева: вечная память

Ушла из жизни Раиса Борисовна Абдуллаева (Ильина), руководитель азербайджанского литературного объединения «Содружество». Она пользовалась большим уважением в Азербайджане, и в первую очередь среди членов общественных организаций соотечественников.

Много занималась общественной работой. Бессменный член жюри на республиканской Олимпиаде по русскому языку и литературе, других творческих конкурсах.

Коллектив Российского информационно-культурного центра в Баку выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]