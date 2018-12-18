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Дальнее зарубежье 18.12.2018 15:37

В НАТО приступили к обсуждению, что делать в случае краха ДРСМД

В НАТО началось обсуждение вопроса, что делать, если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) перестанет действовать.

"Если это - распад договора по РСМД - произойдет из-за новых российских ракет - мы, разумеется, должны на это ответить. Обсуждения, что точно мы сделаем, в НАТО началось", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) в опубликованном во вторник интервью эстонской газете Postimees.

"Мы ответим взвешенно, но пока рано говорить, что именно. Дело серьезное", - отметил он.

Часть из обсуждаемых вопросов касается мер сдерживания и оборонной позиции, "но рассматривается и возможность выдвинуть новые инициативы по контролю за вооружением, чтобы сохранить прежний режим контроля за вооружением, насколько это возможно", - заявил генсек НАТО.

По его мнению, "Россия нарушает договор и делает это уже несколько лет. Поэтому мы и дали ей возможность вновь начать соблюдать договор".

Он считает, что в возможном срыве договора РСМД виновна Россия: "Россия нарушает договор, взяв на вооружение ракеты SS-8. Это мнение высказали все союзники на встрече министров иностранных дел".

Генсек альянса напомнил, что ДРСМД был заключен между Россией и США. Такие государства, как Китай, Иран и Северная Корея не являются его участниками, но разрабатывают ракеты средней дельности.

"Проблема в распространении как ядерного оружия, так и ракетных технологий", - считает Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ДРСМД, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]