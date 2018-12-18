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СНГ 18.12.2018 15:56

В Кремле заявили о необоснованности обвинений во вмешательстве России в выборы в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США в 2016 году, российское правительство не имело и не имеет к этому отношения.

"То, что я читал в общем доступе по этому докладу, кроме непонимания, ничего вызвать не может, потому что там абсолютно общие озвучены претензии, обвинения, причем некоторые абсолютно непонятные нам", - сказал журналистам во вторник Д.Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что российское стороне ставится в упрек, что "кто-то критически относится к ситуации в той или иной социальной области в США".

Он подчеркнул, что там не отмечается, "причем здесь Россия".

"Могу еще раз повторить, что мы опять же согласны, мы считаем это абсолютно не основанными ни на чем утверждениями. Российское государство, российское правительство не имело и не имеет ничего общего с каким-либо вмешательствами, тем более такими абстрактно описанными", - подчеркнул Д.Песков.

Ранее американские СМИ сообщили, что в докладе для Сената США, подготовленном проектом исследования компьютерной пропаганды Оксфордского университета и аналитической компанией Graphika говорилось, что основной целью санкт-петербургского агентства интернет-исследований являлось внести разлад в американское общество, убедить сторонников демократов, в том числе латиноамериканцев, молодежь и представителей ЛГБТ, отказаться от голосования на президентских выборах 2016 года.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]