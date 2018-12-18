Соглашение о взаимном признании виз между РФ и Белоруссией может быть подписано на встрече президентов 25 декабря

Белорусско-российское межправительственное соглашение о взаимном признании виз может быть подписано на предстоящей встрече президентов двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина 25 декабря, заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.
"Нельзя исключать, что соглашение будет подписано на встрече президентов 25 декабря в Москве", - сказал А.Бегун журналистам во вторник в Минске.
По словам начальника департамента, Белоруссия практически завершила внутригосударственные процедуры. "Для того, чтобы подписать межправительственное соглашение, нужен указ президента. МИД подготовил проект указа, внесен (указ - ИФ) в установленном порядке в правительство, которое представило пакет документов президенту", - рассказал А.Бегун.
Он отметил, что в настоящее время документ находится в администрации президента Белоруссии. "Думаю, в ближайшее время по данному вопросу будет принято соответствующее решение", - резюмировал представитель МВД.
Подписание соглашения анонсировалось 13 декабря в рамках заседания совета министров союзного государства, однако из-за того, что Беларусь не успела завершить внутригосударственные процедуры, процедура была отложена.
Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, он сможет въехать по ней и пребывать на территории РФ в течение срока ее действия.
Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.
Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»