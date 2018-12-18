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СНГ 18.12.2018 14:50

Доля нового вооружения в российской ядерной триаде превысила 80% - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил о значительном укреплении российской ядерной триады.

"Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета", - заявил В.Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Доля современного вооружения здесь составляет уже 82%", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, АТОМ, ТРИАДА, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]