Доля нового вооружения в российской ядерной триаде превысила 80% - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил о значительном укреплении российской ядерной триады.

"Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета", - заявил В.Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Доля современного вооружения здесь составляет уже 82%", - сказал президент.