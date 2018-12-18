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ТЭК 18.12.2018 15:22

BP и Минэнерго займутся совместным изучением потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане

Британская компания BP и министерство энергетики Азербайджана займутся совместными исследованиями потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране.

«BP и Минэнерго во вторник подписали Меморандум о взаимопонимании с целью совместного изучения потенциальных возможностей для развития в Азербайджане сферы ВИЭ. Подписание этого документа состоялось в контексте недавнего объявления правительства о начале процесса формирования нормативно-правовой базы в сфере возобновляемых источников энергии», - отмечается в совместном сообщении компании и министерства энергетики.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, комментируя подписание документа, выразил надежду на то, что сотрудничество с BP в сфере ВИЭ будет плодотворным и внесет свой вклад в развитие области чистой энергетики. «Одной из важных задач, поставленных руководством страны, является увеличение производства альтернативной и возобновляемой энергии и усиление ее роли в обеспечении энергобезопасности Азербайджана. С этой целью изучается международный опыт, создается законодательная база, проводятся консультации с международными компаниями. Подписание Меморандума означает переход на новый этап работ по развитию сферы ВИЭ», - отметил П.Шахбазов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«BP готово совместно с правительством Азербайджана провести совместные исследования потенциала ВИЭ в стране, и поддерживает работы, начатые по созданию правовой базы в этой сфере», - отметил глава BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

Ранее П.Шахбазов сообщил, что доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.

Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.

Минэнерго Азербайджана ведет переговоры о сотрудничестве в сфере альтернативной энергии с компаниями ВР, ТОТАL, Equinor.

Н.Аббасова

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Тэги: BP, МИНЭНЕРГО, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]