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18.12.2018 15:31

Пресс-релиз

19 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в
городе Баку (РИКЦ) состоится показ вебинара Президентской библиотеки
(город Санкт-Петербург) «Архивные материалы в Президентской библиотеке:
состав, поиск, дисплейное представление». Слушатели вебинара смогут узнать,
как формируется архивная часть фонда библиотеки, из каких материалов она
состоит, каковы алгоритмы работы поисковой системы.
Начало - в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]