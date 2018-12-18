Пресс-релиз

19 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в
городе Баку (РИКЦ) состоится показ вебинара Президентской библиотеки
(город Санкт-Петербург) «Архивные материалы в Президентской библиотеке:
состав, поиск, дисплейное представление». Слушатели вебинара смогут узнать,
как формируется архивная часть фонда библиотеки, из каких материалов она
состоит, каковы алгоритмы работы поисковой системы.
Начало - в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»