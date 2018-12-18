Пресс-релиз

19 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в

городе Баку (РИКЦ) состоится показ вебинара Президентской библиотеки

(город Санкт-Петербург) «Архивные материалы в Президентской библиотеке:

состав, поиск, дисплейное представление». Слушатели вебинара смогут узнать,

как формируется архивная часть фонда библиотеки, из каких материалов она

состоит, каковы алгоритмы работы поисковой системы.

Начало - в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов