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Дальнее зарубежье 18.12.2018 17:33

Главой Минкультуры Литвы стал 42-летний поэт

Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник назначила министром культуры литературоведа Миндаугаса Кветкаускаса, сообщила пресс-служба главы государства.

42-летний литературовед, поэт М.Кветкаускас в 2008-2018 годах возглавлял Литовский институт литературы и фольклора.

М.Кветкаускас изучал литуанистику в Вильнюсском университете, иудаику - в Оксфордском Центре изучения иврита и иудаики, несколько лет работал в редакции журнала Metai.

Нынешняя министр культуры Лиана Руоките-Йонссон завершит работу 22 декабря.

Как сообщалось, 7 декабря литовский президент Даля Грибаускайте приняла отставки трех членов правительства республики - министра образования и науки Юргиты Пятраускене, министра культуры Лианы Руоките-Йонссон и министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса.

Увольнение трех министров последовало после их конфликта с премьером Литвы Саулюсом Сквярнялисом. О решении заменить трех министров С.Сквярнялис сообщил 3 декабря. Он пояснил, что доверяет увольняемым министрам, но хочет придать новый импульс реформам в курируемых ими сферах. 5 декабря после встречи с президентом Л.Руоките-Йонссон и К.Навицкас заявили, что больше не хотят работать с премьером и раскритиковали его за давление и за то, что он прикрывается министрами.

Премьер С.Сквярнялис пока не представил президенту кандидатов на посты уволенных министров окружающей среды и образования и науки.

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Тэги: ЛИТВА, МИНКУЛЬТУРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]