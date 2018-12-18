Главой Минкультуры Литвы стал 42-летний поэт

Президент Литвы Даля Грибаускайте во вторник назначила министром культуры литературоведа Миндаугаса Кветкаускаса, сообщила пресс-служба главы государства.
42-летний литературовед, поэт М.Кветкаускас в 2008-2018 годах возглавлял Литовский институт литературы и фольклора.
М.Кветкаускас изучал литуанистику в Вильнюсском университете, иудаику - в Оксфордском Центре изучения иврита и иудаики, несколько лет работал в редакции журнала Metai.
Нынешняя министр культуры Лиана Руоките-Йонссон завершит работу 22 декабря.
Как сообщалось, 7 декабря литовский президент Даля Грибаускайте приняла отставки трех членов правительства республики - министра образования и науки Юргиты Пятраускене, министра культуры Лианы Руоките-Йонссон и министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса.
Увольнение трех министров последовало после их конфликта с премьером Литвы Саулюсом Сквярнялисом. О решении заменить трех министров С.Сквярнялис сообщил 3 декабря. Он пояснил, что доверяет увольняемым министрам, но хочет придать новый импульс реформам в курируемых ими сферах. 5 декабря после встречи с президентом Л.Руоките-Йонссон и К.Навицкас заявили, что больше не хотят работать с премьером и раскритиковали его за давление и за то, что он прикрывается министрами.
Премьер С.Сквярнялис пока не представил президенту кандидатов на посты уволенных министров окружающей среды и образования и науки.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»