Путин критикует США за рекордный военный бюджет

Президент РФ Владимир Путин назвал военный бюджет США милитаристским.
"$725 млрд - это рекорд даже с учетом небольшой инфляции. Это милитаристский бюджет", - сказал В.Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.
Он добавил, что военный бюджет России составляет $46 млрд.
"Более того, у нас ожидается в процентном отношении снижение расходов на цели обороны. Это не пойдет в ущерб безопасности", - сказал В.Путин.
Он подчеркнул, что основные расходы, которые страна должна была "положить в задел" на развитие Вооруженных сил, были сделаны в предыдущие годы. "Но все-таки этот диспаритет (между бюджетами Пентагона и Минобороны - ИФ) очень большой. А нам нужно сохранить стратегический баланс вопроса", - сказал В.Путин.
Он отметил, что возможность сохранения баланса есть. "Нет пока ни у кого гиперзвукового оружия, а у нас есть. Более того, это не планы, оно стоит уже на боевом дежурстве - "Кинжал", - сказал В.Путин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»