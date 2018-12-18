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СНГ 18.12.2018 17:45

Путин критикует США за рекордный военный бюджет

Президент РФ Владимир Путин назвал военный бюджет США милитаристским.

"$725 млрд - это рекорд даже с учетом небольшой инфляции. Это милитаристский бюджет", - сказал В.Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник.

Он добавил, что военный бюджет России составляет $46 млрд.

"Более того, у нас ожидается в процентном отношении снижение расходов на цели обороны. Это не пойдет в ущерб безопасности", - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что основные расходы, которые страна должна была "положить в задел" на развитие Вооруженных сил, были сделаны в предыдущие годы. "Но все-таки этот диспаритет (между бюджетами Пентагона и Минобороны - ИФ) очень большой. А нам нужно сохранить стратегический баланс вопроса", - сказал В.Путин.

Он отметил, что возможность сохранения баланса есть. "Нет пока ни у кого гиперзвукового оружия, а у нас есть. Более того, это не планы, оно стоит уже на боевом дежурстве - "Кинжал", - сказал В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОБОРОНА, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]