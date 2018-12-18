Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9292 RUR   0.0255 GBR   2.1461 TRY   0.3157

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.88 -1.32 Brent 59.61 -0.67

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Дек 10° 22 Дек

Дальнее зарубежье 18.12.2018 17:59

British Airways возобновит полеты в Пакистан впервые с 2008г

British Airways возобновит полеты в Пакистан, прекращенные десять лет назад по соображениям безопасности, пишет Daily Mail.

Прямые рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в международный аэропорт Исламабада будут выполняться начиная с 15 июня 2019 года.

Во вторник совместную пресс-конференции провели глава департамента авиакомпании по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку Роберт Уильямс, специальный помощник премьер-министра Пакистана по делам зарубежных пакистанцев Зульфи Бухари и советник по торговым вопросам Абдул Разак Давуд.

Продажа билетов началась 18 декабря, цена перелета туда-обратно начинается от 499 фунтов стерлингов ($635), сказал Р.Уильямс.

"Мы летаем куда-то только тогда, когда уверены в безопасности рейса", - добавил он.

Полеты будут выполняться на Boeing-787 Dreamliner. Для начала British Airlines поставит в расписание три рейса в неделю.

"Мы видим плоды десятилетий борьбы пакистанского народа и его служб безопасности за восстановление мира и стабильности в стране", - написал в Twitter представитель ВС Пакистана, генерал-майор Асиф Гафур, поблагодарив British Airways.

В сентябре 2008 года, после взрыва у гостиницы Marriott в Исламабаде, который унес жизни более чем 40 человек, British Airways приостановила все рейсы в Пакистан. До теракта их было шесть в неделю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ, BA


Похожие новости


Пакистан готов наладить прямое авиасообщение с Баку для расширения торгово-экономических связей – посол в Азербайджане Азербайджан и Пакистан начнут переговоры по открытию прямого авиасообщения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]