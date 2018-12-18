British Airways возобновит полеты в Пакистан впервые с 2008г

British Airways возобновит полеты в Пакистан, прекращенные десять лет назад по соображениям безопасности, пишет Daily Mail.
Прямые рейсы из лондонского аэропорта Хитроу в международный аэропорт Исламабада будут выполняться начиная с 15 июня 2019 года.
Во вторник совместную пресс-конференции провели глава департамента авиакомпании по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку Роберт Уильямс, специальный помощник премьер-министра Пакистана по делам зарубежных пакистанцев Зульфи Бухари и советник по торговым вопросам Абдул Разак Давуд.
Продажа билетов началась 18 декабря, цена перелета туда-обратно начинается от 499 фунтов стерлингов ($635), сказал Р.Уильямс.
"Мы летаем куда-то только тогда, когда уверены в безопасности рейса", - добавил он.
Полеты будут выполняться на Boeing-787 Dreamliner. Для начала British Airlines поставит в расписание три рейса в неделю.
"Мы видим плоды десятилетий борьбы пакистанского народа и его служб безопасности за восстановление мира и стабильности в стране", - написал в Twitter представитель ВС Пакистана, генерал-майор Асиф Гафур, поблагодарив British Airways.
В сентябре 2008 года, после взрыва у гостиницы Marriott в Исламабаде, который унес жизни более чем 40 человек, British Airways приостановила все рейсы в Пакистан. До теракта их было шесть в неделю.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»