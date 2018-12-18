Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9292 RUR   0.0255 GBR   2.1461 TRY   0.3157

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.88 -1.32 Brent 59.61 -0.67

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Дек 10° 21 Дек

Бизнес и законодательство 18.12.2018 15:51

Азербайджан в январе-ноябре увеличил импорт фармацевтической продукции на 8%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-ноябре 2018 года составил на сумму $266 млн 826,67 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-ноябре 2018 года в Азербайджан импортировано 15 тыс. 450,79 тонн фармацевтической продукции на $266 млн 826,67 тыс.», - отметили в ГТК.

В январе-ноябре 2017 года в страну было импортировано 14 тыс. 259,35 тонн фармацевтической продукции на $228 млн 328,55 тыс.

Таким образом, импорт данной продукции в Азербайджан за 11 месяцев текущего года увеличился в количественном выражении на 8,3%, в стоимостном – на 16,8%.

В 2017 году в Азербайджан было импортировано 15,65 тыс. тонн фармацевтической продукции на $249 млн 15,83 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФАРМАЦЕВТИКА, ИМПОРТ


Похожие новости


Азербайджан в январе-сентябре увеличил импорт фармацевтической продукции на 55,5% Азербайджан в январе-августе увеличил импорт фармацевтической продукции на 32% Азербайджан в январе-июле увеличил импорт фармацевтической продукции на 36% Азербайджан в январе-мае увеличил импорт фармацевтической продукции на 33%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]