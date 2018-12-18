Азербайджан в январе-ноябре увеличил импорт фармацевтической продукции на 8%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-ноябре 2018 года составил на сумму $266 млн 826,67 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-ноябре 2018 года в Азербайджан импортировано 15 тыс. 450,79 тонн фармацевтической продукции на $266 млн 826,67 тыс.», - отметили в ГТК.

В январе-ноябре 2017 года в страну было импортировано 14 тыс. 259,35 тонн фармацевтической продукции на $228 млн 328,55 тыс.

Таким образом, импорт данной продукции в Азербайджан за 11 месяцев текущего года увеличился в количественном выражении на 8,3%, в стоимостном – на 16,8%.

В 2017 году в Азербайджан было импортировано 15,65 тыс. тонн фармацевтической продукции на $249 млн 15,83 тыс.

Н.Аббасова