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СНГ 18.12.2018 18:30

Претензии США к России по ДРСМД ничем не обоснованы - Путин

Россия не нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности в отличие от США, которые предъявляют Москве гипотетические, ничем не обоснованные претензии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, ситуация меняется, она поменялась, но не за счет того, что мы нарушили договор, мы ничего не нарушаем. Да, она меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды вооружений, их много таких стран, на самом деле. Ну, попробовали бы (США - ИФ) начать переговоры с этими странами", - сказал В.Путин на заседании коллегии Минобороны России.

Он добавил: "Нет, просто, видимо, это сдерживает определенные устремления, причем вряд ли это устремления миролюбивого характера. Это наращивание вооружений, это еще один толчок к гонке вооружений".

В.Путин отметил, что оружие средней дальности "Кинжал", появившееся в России, не нарушает ДРСМД. "Уникальное, которого в мире нет - 2 тыс. км "Кинжал" это гиперзвуковое оружие больше 10 махов, вот такого пока ни у кого нет. Да, оно у нас появилось, но это не нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Где же здесь нарушение? Это система, расположенная на самолете, а не на территории", - сказал В.Путин.

При этом США, поставив "Иджис" в Румынии, а сейчас и в Польше, прямо нарушают ДРСМД. "А ударные беспилотники, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности, используются вовсю - и ничего. То есть впрямую нарушают. А нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДРСМД, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]