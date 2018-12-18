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Финансы 18.12.2018 16:07

Предприниматели в Азербайджане в 2018г получили льготных кредитов на 145 млн манатов

Предпринимателям в Азербайджане с начала 2018 года выдано льготных кредитов на сумму 145 млн манатов, сообщил и.о. исполнительного директора Фонда развития предпринимательства (SIF) Ариф Велимамедов.

По словам А.Велимамедова, в целом, до сих пор 36 тыс. предпринимателям на реализацию проектов общей стоимостью 5,5 млрд манатов, выдано льготных кредитов на сумму 2,2 млрд. манатов. Реализация этих проектов позволила открыть 164 тыс. новых рабочих мест.

«В рамках государственной поддержки по развитию садоводства на создание 25 садоводческих хозяйств на площади 6,584 тыс. га со стороны SIF выделено льготных кредитов на 45,5 млн манатов. Кроме того, министерство экономики по 26 проектам интенсивного садоводства выдало документы о поощрении инвестиций. Общая стоимость проектов оценивается в 160,5 млн манатов», - сказал А.Велимамедов.

Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства".

Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

SIF в октябре 2018 года начал выдачу кредитов предпринимателя. Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

В 2018 году объем льготного кредитования из планируется минимум в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ, SIF


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]