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Дальнее зарубежье 18.12.2018 18:46

Трамп пожелал своему экс-советнику Флинну удачи в суде

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи в суде своему бывшему советнику Майклу Флинну, которому позднее во вторник должны огласить приговор по обвинению во лжи ФБР.

"Удачи сегодня генералу Майклу Флинну. Будет интересно послушать, что ему есть сказать, вопреки огромному давлению, оказываемому на него, о российском сговоре в нашей великолепной и, очевидно, очень успешной политической (предвыборной - ИФ) кампании. Не было сговора!" - написал Д.Трамп в Twitter.

Федеральный судья округа Колумбия Эммет Салливан во вторник огласит приговор экс-советнику президента США по национальной безопасности М.Флинну.

Заседание начнется в Вашингтоне в 11:00 по местному времени (20:00 ).

М.Флинн, пробыв на посту советника Д.Трампа около трех месяцев, был вынужден уйти в отставку, так как оказался в числе фигурантов расследования приписываемых РФ попыток повлиять на президентские выборы в США 2016 года.

Как сообщалось, в вину М.Флинну вменяется то, что он на допросах в ФБР лгал относительно содержания своих бесед с российским послом в Вашингтоне. В начале декабря 2017 года М.Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний ФБР.

Максимальный срок за такое преступление, как правило, составляет пять лет лишения свободы, однако признание вины предполагает, что бывший советник может получить наказание до шести месяцев лишения свободы.

Также М.Флинн дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который впоследствии заявил суду, что экс-советник оказал следствию "значительную помощь".

Р.Мюллер заявил, что М.Флинн не должен отбывать тюремный срок.

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Тэги: США, ТРАМП, ФЛИНН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]