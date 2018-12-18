Путин назвал односторонним разоружением СССР подписание договора РСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для СССР стал фактически односторонним разоружением, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ему не понятны причины подписания документа.

Выступая на коллегии Минобороны России, В.Путин решил остановиться на теме возможного выхода США из ДРСМД, заметив, что это актуальный вопрос, "привлекающий внимание общественности и в нашей стране, и в мире".

Президент РФ напомнил, что договор был подписан в 1987 году и предусматривал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности - от 500 до 5 тыс.км.

"Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были - и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение - одному богу известно", - сказал В.Путин.

Решение было принято, заметил президент, а США продолжали развивать такие системы вооружений морского и воздушного базирования. В пример он привел "Томагавки". "Они старенькие уже, это правда. Практика их применения в Ираке, Сирии, по данным наших военных экспертов, - эффективность где-то 30%, они, конечно, нуждаются в совершенствовании", - отметил В.Путин.

Воздушная составляющая, добавил президент, в США чуть получше, но также подлежит развитию.

"Что же так забеспокоило наших партнеров? Может, то, что у нас появились эти компоненты - ракеты средней и меньшей дальности воздушного базирования и морские? Морские хорошо известны - это ракеты "Калибр", которые применялись из двух акваторий - Каспийского моря и Средиземного моря, и работали очень хорошо, успешно, точно и как положено", - сказал президент.

Применение этих ракет против террористов в Сирии "показало, что это было очень правильно и с точки зрения нанесения удара по террористам, и с точки зрения совершенствования, доведения этого, безусловно, очень перспективного комплекса до нужных параметров", - заявил В.Путин.

Ракеты Х-101 воздушного базирования, по словам президента, также могут относиться к стратегическому оружию. "Может, это забеспокоило наших партнеров? Но это не нарушение договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, здесь никакого нарушения нет. Да, у нас появилось это оружие, его раньше не было, но нарушения никакого нет. По земле ничего не располагается", - сказал В.Путин.

"А на самом деле кто-то задумался: какая нам разница - стоит подводная лодка с "Калибрами" в пункте базирования, или на берегу расположен такой же комплекс. Да разницы никакой нет", - считает президент.

После открытой части заседания коллегии состоялась встреча В.Путина с командующими военными округами и Северным флотом.