В различных кругах Германии критически настроены в отношении призывов из Вашингтона пересмотреть позицию в отношении проекта "Северный поток-2", заявил во вторник "Интерфаксу" исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
"Такая позиция (США) воспринимается как политическими, так и деловыми кругами Германии, очень критично. Мы считаем, что это очень важный проект для энергетической безопасности не только Германии, но и Европы. Это проект, который осуществляется частными инвесторами и на 100% соответствует всем экологическим и иным требованиям Евросоюза", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что важным аргументом в пользу "Северного потока-2" являются полученные разрешения во всех странах, где проходит трубопровод. "Этот проект позволит поставлять дополнительные объемы газа, которые мы не будем получать уже из наших собственных запасов в Северном море. Европа находится в очень хорошем положении, поскольку может закупать газ разными способами из разных уголков мира. И логично, что мы отдаём предпочтение наиболее экономичному и экологически безопасному варианту - поставкам газа в рамках "Северного потока-2". И заявлять, что тем самым мы становимся зависимыми от России, было бы совершенно неправильно",- сказал М.Хармс.
В целом, по его словам, в Германии видят в этом проекте позитивные стороны, и рассчитывают на его реализацию. "Важно, что вчера министр экономики и энергетики Германии Пётре Альтмайер ещё раз выступил в поддержку этого проекта. Единственное пожелание российской стороне в том, чтобы Украина фигурировала, как транзитная страна для газа из России. Полагаю, это правильно. Сейчас идут переговоры. Но я думаю, что это не проблема", - сказал он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»