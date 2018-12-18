У Украины появилась обновленная Морская доктрина

Правительство утвердило новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года.
Проект соответствующего постановления одобрен на заседании кабинета во вторник без обсуждения.
"Принятие новой редакции Морской доктрины, утвержденной правительством в октябре 2009 года, обусловлена радикальными изменениями геополитической, военно-политической и экономической обстановки в мире и необходимостью обновления векторов развития Украины как морского государства", - говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".
Подготовка обновленной доктрины отвечает задачам формирования интегрированной морской политики на основе соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, развития торгового судоходства, портовой инфраструктуры, судостроения и судоремонта, приморской рекреационной деятельности, освоения природных ресурсов Черного и Азовского морей, охраны и воспроизводства их экосистемы.
Как сообщалось, по итогам рассмотрения на заседании СНБО 6 сентября срочных мер по защите национальных интересов Украины в акватории Азовского моря, Совбез поручил кабинету министров безотлагательно принять новую редакцию Морской доктрины Украины.
12 октября президент П. Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»