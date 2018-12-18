На северо-западе Афганистана уездные власти просят помощи Кабула после нападения талибов

Боевики "Талибан" штурмуют административный центр уезда Гарзиван в северо-западной афганской провинции Фарьяб, пять военнослужащих афганской армии убиты, еще восемь получили ранения, сообщает во вторник агентство Pajhwok со ссылкой на данные местных властей.
Глава уезда Мулла Файзулла сообщил журналистам, что штурм продолжается второй день, если своевременно не прибудет подкрепление, уезд может перейти под контроль боевиков.
По его словам, в столкновении были убиты шесть талибов, еще 12 боевиков ранены.
"Мы находимся в критической ситуации, уезд может быть захвачен талибами. Если центральное правительство не обратит внимания, произойдет катастрофа", - цитирует агентство главу уезда.
Со своей стороны местный представитель "Талибан" заявил, что афганские правительственные силы в понедельник вечером напали на талибов в деревне Бахарак, но понесли тяжелые потери. По его словам, боевики передали местным старейшинам тела четырех солдат, убитых в ходе столкновения, два боевика "Талибан" были ранены, один из них скончался во вторник утром, сообщает Pajhwok.
Азербайджанская Khan-El вскоре начнет экспорт фундука в ОАЭ
Президент Алиев утвердил соглашение по маршруту Лапис Лазули
Президент Азербайджана утвердил соглашение с Чили по устранению виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов
Азербайджан и Грузия обсудили строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт
Строительство нового газопровода в Румынии профинансируют по "плану Юнкера"
Милли меджлис принял в I чтении законопроект «Об общем образовании»
CBS лишила своего экс-директора Лесли Мунвза выходного пособия в $120 млн
Президент Азербайджана открыл после реконструкции 3-ий корпус Национального музея искусств
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Банк Республика провел тренинг для женщин-предпринимателей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»