На северо-западе Афганистана уездные власти просят помощи Кабула после нападения талибов

Боевики "Талибан" штурмуют административный центр уезда Гарзиван в северо-западной афганской провинции Фарьяб, пять военнослужащих афганской армии убиты, еще восемь получили ранения, сообщает во вторник агентство Pajhwok со ссылкой на данные местных властей.

Глава уезда Мулла Файзулла сообщил журналистам, что штурм продолжается второй день, если своевременно не прибудет подкрепление, уезд может перейти под контроль боевиков.

По его словам, в столкновении были убиты шесть талибов, еще 12 боевиков ранены.

"Мы находимся в критической ситуации, уезд может быть захвачен талибами. Если центральное правительство не обратит внимания, произойдет катастрофа", - цитирует агентство главу уезда.

Со своей стороны местный представитель "Талибан" заявил, что афганские правительственные силы в понедельник вечером напали на талибов в деревне Бахарак, но понесли тяжелые потери. По его словам, боевики передали местным старейшинам тела четырех солдат, убитых в ходе столкновения, два боевика "Талибан" были ранены, один из них скончался во вторник утром, сообщает Pajhwok.