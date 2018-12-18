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Дальнее зарубежье 18.12.2018 16:53

Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в склонности к демократам

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с критикой в адрес Facebook, Twitter и Google, обвинив их в том, что они отдают предпочтение Демократической партии США.

"Facebook, Twitter и Google отличаются такой необъективностью и симпатией к демократам, что это смешно", - написал американский президент в Twitter.

Президент отмечет, что Twitter "сделал гораздо более сложным для людей доступ к @realDonaldTrump (странице Д.Трампа в соцсети)".

Президент США уже не в первый раз выступает с критикой в адрес американских соцсетей и Google. Так, летом этого года Д.Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в несправедливости по отношению к Республиканской партии США.

Тогда же президент США обвинил поисковик Google в том, что при запросе "Новости про Трампа" он выдает только результаты со СМИ, известных своими "фейковыми" новостями.

В Twitter у Д.Трампа более 56 млн подписчиков.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СОЦСЕТИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]