Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в склонности к демократам

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с критикой в адрес Facebook, Twitter и Google, обвинив их в том, что они отдают предпочтение Демократической партии США.
"Facebook, Twitter и Google отличаются такой необъективностью и симпатией к демократам, что это смешно", - написал американский президент в Twitter.
Президент отмечет, что Twitter "сделал гораздо более сложным для людей доступ к @realDonaldTrump (странице Д.Трампа в соцсети)".
Президент США уже не в первый раз выступает с критикой в адрес американских соцсетей и Google. Так, летом этого года Д.Трамп обвинил Twitter, Facebook и Google в несправедливости по отношению к Республиканской партии США.
Тогда же президент США обвинил поисковик Google в том, что при запросе "Новости про Трампа" он выдает только результаты со СМИ, известных своими "фейковыми" новостями.
В Twitter у Д.Трампа более 56 млн подписчиков.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»