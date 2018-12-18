Милли меджлис принял в I чтении законопроект «Об общем образовании»

Парламент Азербайджана принял во вторник в первом чтении проект закона «Об общем образовании».

По словам председателя комитета по науке и образованию Милли меджлиса Иса Хабиббейли, одним из важных положений законопроекта является пункт о приеме детей в первый класс.

«В настоящее время вопрос принятия первоклассников осложняется тем, что многие родители желают отдать своих детей в школу в 5-летнем возрасте. В законопроекте говорится, что начальное образование детей начинается с 6-летнего возраста. Однако, на основе обращения родителей или других законных представителей в первый класс школы будут приниматься и те дети, которым 6 лет исполнится до конца календарного года», - сказал И.Хабиббейли.

Глава парламентского комитета также отметил, что в действующих на территории Азербайджана зарубежных учебных заведениях большинство преподавательского состава должны составлять местные специалисты. «В зарубежных учебных заведениях, действующих в Азербайджане, заместителем руководителя школы обязательно должен быть азербайджанец», - подчеркнул он.

Председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов заявил о необходимости облегчения программы среднего общеобразовательного преподавания.

«Необходимо облегчить систему среднего образования. Нельзя загружать детей сверх меры. Когда мы учились в школе, у нас было время и на занятия спортом, на досуг, и на учебу. А сегодняшние школьники вынуждены заниматься уроками с 8 утра и до 10 часов вечера. То есть мы обошли в этом плане даже Южную Корею, где дети тратят ежедневно на учебу по 12-13 часов своего времени», - сказал он.

Депутат предложил применять в отдаленных районах страны практику школьных автобусов, чтобы на сэкономленные средства увеличить зарплаты учителей и обеспечить нормальный обучающий процесс.

«В некоторых регионах действуют более 150 школ. Однако в некоторых из них учится единичное количество учеников. Поэтому было бы целесообразно, чтобы школьный автобус забирал детей из разных сел и отвозил в школу в соседнем населенном пункте, а затем обратно развозил их по домам», - отметил С.Новрузов.

Он также подчеркнул необходимость представления владельцами частных платных школ отчетов о том, какой процент оплаты за обучение в них уходит на образование и на зарплату преподавателям.

«Стоимость годового обучения в частных общеобразовательных учебных заведениях колеблется от 2,5 тыс. до 7 тыс. манатов. И никто не отчитывается о том, из каких соображений формируются такие цены, и какой процент набираемых средств идет на процесс преподавания и нужды учителей», - сказал глава парламентского комитета.

Депутат Али Масимли, в свою очередь, высказался за увеличение доли финансирования в бюджете страны, выделяемой на сферу образования.

«В следующем году на образование из бюджета страны выделено 2,275 млрд манатов, что составляет менее 3% ВВП Азербайджана, тогда как в мировой практике принято выделять на образовательную сферу 5-6% ВВП государства», - сказал он.

По его словам, необходимо довести зарплату школьных учителей до размера средней заработной платы по стране.

Р.Бабаев