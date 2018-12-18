Партия Саакашвили хочет через ЕСПЧ аннулировать итоги президентских выборов в Грузии

Тбилисский апелляционный суд во вторник оставил в силе решение суда первой инстанции, отклонившего иск партии "Единое национальное движение" (ЕНД) об аннулировании итогов состоявшихся 28 ноября выборов президента республики.
Партия ЕНД, возглавляемая экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, требовала аннулирования итогов голосования на основании якобы имевших место фактов подкупа и давления над избирателями.
На прошлой неделе Тбилисский апелляционный суд также оставил в силе решение суда первой инстанции, не установившего фактов подкупа избирателей в ходе предвыборной президентской кампании.
Как заявила журналистам во вторник одна из лидеров ЕНД Тинатин Бокучава, иск об аннулировании состоявшихся в Грузии президентских выборов будет подан в Страсбургский суд по правам человека.
"Мы надеемся, что Страсбургский суд примет справедливое решение и отменит итоги украденных властями у нас выборов", - сказала Т.Бокучава.
По итогам состоявшегося 28 ноября второго тура президентских выборов победу одержала Саломе Зурабишвили, набравшая 59,52% голосов избирателей. Ее соперник во втором туре выборов - кандидат от предвыборного блока "Сила в единстве" Григол Вашадзе - набрал 40,48% голосов. Он не признал свое поражение, считая, что выборы проходили под давлением властей.
16 декабря в Телави (край Кахетия) прошла церемония инаугурации С.Зурабишвили. Представители оппозиции планировали провести в Телави акцию протеста, однако полиция не позволила колоннам автомобилей с оппозиционерами проехать в город. Это привело к стычкам с полицейскими, в результате которых, по сообщениям грузинских СМИ, пострадавшие есть с обеих сторон.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»