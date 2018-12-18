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Регион 18.12.2018 20:15

Партия Саакашвили хочет через ЕСПЧ аннулировать итоги президентских выборов в Грузии

Тбилисский апелляционный суд во вторник оставил в силе решение суда первой инстанции, отклонившего иск партии "Единое национальное движение" (ЕНД) об аннулировании итогов состоявшихся 28 ноября выборов президента республики.

Партия ЕНД, возглавляемая экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, требовала аннулирования итогов голосования на основании якобы имевших место фактов подкупа и давления над избирателями.

На прошлой неделе Тбилисский апелляционный суд также оставил в силе решение суда первой инстанции, не установившего фактов подкупа избирателей в ходе предвыборной президентской кампании.

Как заявила журналистам во вторник одна из лидеров ЕНД Тинатин Бокучава, иск об аннулировании состоявшихся в Грузии президентских выборов будет подан в Страсбургский суд по правам человека.

"Мы надеемся, что Страсбургский суд примет справедливое решение и отменит итоги украденных властями у нас выборов", - сказала Т.Бокучава.

По итогам состоявшегося 28 ноября второго тура президентских выборов победу одержала Саломе Зурабишвили, набравшая 59,52% голосов избирателей. Ее соперник во втором туре выборов - кандидат от предвыборного блока "Сила в единстве" Григол Вашадзе - набрал 40,48% голосов. Он не признал свое поражение, считая, что выборы проходили под давлением властей.

16 декабря в Телави (край Кахетия) прошла церемония инаугурации С.Зурабишвили. Представители оппозиции планировали провести в Телави акцию протеста, однако полиция не позволила колоннам автомобилей с оппозиционерами проехать в город. Это привело к стычкам с полицейскими, в результате которых, по сообщениям грузинских СМИ, пострадавшие есть с обеих сторон.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, СААКАШВИЛИ, ЕСПЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]