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Дальнее зарубежье 18.12.2018 20:32

В ЕК пока не готовы дать оценку ситуации с протестами в Венгрии, призывают не применять насилие

В Европейской комиссии внимательно наблюдают за последними событиями в Венгрии, заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Но я не буду давать оценку развития ситуации на этом этапе", - сказала пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать происходящее в этой стране Евросоюза.

"Существуют свобода выражения мнений, свобода манифестации, но эти свободы должны всегда воплощаться мирным образом. Насилие никогда не является решением, никогда не может быть способом выражения своей точки зрения", - ответила М.Андреева на дополнительный вопрос.

17 декабря сообщалось, что протестующие в Будапеште предприняли попытку прорыва в офис общественного телевидения MTVA.

Два независимых парламентария Акош Хадхазь и Бернадетт Сель, участвующие в протестах, обнародовали видеозапись, на которой запечатлены сотрудники охраны офиса MTVA в Будапеште, мешающие им попасть внутрь.

Парламентарии отмечают, что пытались пройти в здание телеканала для передачи в эфир петиции об отмене нововведений в трудовое законодательство.

После неудачной попытки проникнуть в офис телеканала протестующие обратились в полицию.

В ночь на понедельник в Будапеште прошла очередная акция протеста против действий правительства Виктора Орбана, в частности, против ряда положений недавно одобренного трудового законодательства. Эта акция стала уже четвертой за последнюю неделю.

Участники акции выражают свое недовольство законом, предусматривающим увеличение количества допустимых сверхурочных часов до 400 в год. Протестующие называют его "рабским законом".

Кроме того, акции проходят и в знак протеста против принятого на прошлой неделе закона о создании новых судов по административным делам, которые будут находиться под контролем правительства страны. В полномочия новых инстанций будут входить рассмотрение вопросов, связанных с избирательным процессом, протестами и коррупцией. Критики этой инициативы считают, что правительство будет пытаться назначать судей, лояльных руководству страны.

Наблюдатели отмечают, что подобные демонстрации в Венгрии напоминают продолжающееся уже более месяца во Франции акции протеста движения "желтые жилеты".

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Тэги: ЕС, ВЕНГРИЯ, СОБЫТИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]