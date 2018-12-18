Азербайджан в январе-ноябре 2018г увеличил производство продукции АПК на 4,6%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года составил 6 млрд 616,2 млн манатов, что на 4,6% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-ноябре объем производства продукции в животноводстве составил 3 млрд 496,7 млн манатов, растениеводства – 3 млрд 119,5 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,7%, растенииеводства – 6,6%.

В январе-ноябре в республике произведено 463,6 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 1 млн 899 тыс. тонн молока (рост на 2,8%), 1 млрд 534,7 млн яиц (спад на 1,9%).

По данным Госкомстата, в Азербайджане на 1 декабря 2018 года собрано 3 млн 59,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (рост на 13,7%), 889,4 тыс. тонн картофеля (соответствует прошлогоднему показателю), 1 млн 446,6 тыс. тонн овощей (рост на 5,6%), 998,4 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 8,1%).

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2017 году составил 6 млрд 580 млн манатов, что на 4,2% выше показателя 2016 года.

А.Мамедов