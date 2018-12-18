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АПК 18.12.2018 17:24

Азербайджан в январе-ноябре 2018г увеличил производство продукции АПК на 4,6%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2018 года составил 6 млрд 616,2 млн манатов, что на 4,6% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-ноябре объем производства продукции в животноводстве составил 3 млрд 496,7 млн манатов, растениеводства – 3 млрд 119,5 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,7%, растенииеводства – 6,6%.

В январе-ноябре в республике произведено 463,6 тыс. тонн мяса (рост на 3%), 1 млн 899 тыс. тонн молока (рост на 2,8%), 1 млрд 534,7 млн яиц (спад на 1,9%).

По данным Госкомстата, в Азербайджане на 1 декабря 2018 года собрано 3 млн 59,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых (рост на 13,7%), 889,4 тыс. тонн картофеля (соответствует прошлогоднему показателю), 1 млн 446,6 тыс. тонн овощей (рост на 5,6%), 998,4 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 8,1%).

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2017 году составил 6 млрд 580 млн манатов, что на 4,2% выше показателя 2016 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]