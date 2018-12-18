Азербайджан увеличил в январе-октябре экспорт газа на 9%

Азербайджан в январе-октябре 2018 года экспортировал 7 млрд 687,2 млн кубометров природного газа, что на 8,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $1 млрд 451 млн 405,4 тыс. (рост на 28,2%)», - отметили в правительстве.
Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за январь-октябрь 2018 года составил 6 млрд 184,2 млн кубометров на сумму $1 млрд 209 млн 621,7 тыс.
Азербайджан в 2017 году экспортировал 8 млрд 859,7 млн кубометров природного газа.
Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»