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ТЭК 18.12.2018 17:28

Азербайджан увеличил в январе-октябре экспорт газа на 9%

Азербайджан в январе-октябре 2018 года экспортировал 7 млрд 687,2 млн кубометров природного газа, что на 8,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $1 млрд 451 млн 405,4 тыс. (рост на 28,2%)», - отметили в правительстве.

Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за январь-октябрь 2018 года составил 6 млрд 184,2 млн кубометров на сумму $1 млрд 209 млн 621,7 тыс.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 8 млрд 859,7 млн кубометров природного газа.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]