Банк Республика провел тренинг для женщин-предпринимателей.

Банк Республика , уделяющий большое внимание развитию предпринимательства в нашей стране, организовал тренинги для женщин-предпринимателей на интересующие их темы в регионах с целью повышения их знаний и навыков.

Более 50 женщин-предпринимателей из Губы, Ленкорани и Гянджи приняли участие в трехнедельном проекте. В ходе тренингов опытные специалисты поделились полезной информацией по следующим темам: маркетинг, продажи, источники начального капитала, расчет доходов и расходов, налоговое право, правовые основы бизнеса и т.д.

В рамках тренинга были сделаны презентации по разным темам, также, специалисты ответили на вопросы, интересующие участников.

По информации, полученной из банка, Банк продолжит реализацию проектов, которые будут поддерживать женщин-предпринимателей в других регионах страны в новом году.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.





