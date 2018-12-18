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18.12.2018 17:31

Банк Республика провел тренинг для женщин-предпринимателей.

Банк Республика , уделяющий большое внимание развитию предпринимательства в нашей стране, организовал тренинги для женщин-предпринимателей на интересующие их темы в регионах с целью повышения их знаний и навыков.

Более 50 женщин-предпринимателей из Губы, Ленкорани и Гянджи приняли участие в трехнедельном проекте. В ходе тренингов опытные специалисты поделились полезной информацией по следующим темам: маркетинг, продажи, источники начального капитала, расчет доходов и расходов, налоговое право, правовые основы бизнеса и т.д.

В рамках тренинга были сделаны презентации по разным темам, также, специалисты ответили на вопросы, интересующие участников.

По информации, полученной из банка, Банк продолжит реализацию проектов, которые будут поддерживать женщин-предпринимателей в других регионах страны в новом году.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]