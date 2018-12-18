Банк Республика провел тренинг для женщин-предпринимателей.

Банк Республика , уделяющий большое внимание развитию предпринимательства в нашей стране, организовал тренинги для женщин-предпринимателей на интересующие их темы в регионах с целью повышения их знаний и навыков.
Более 50 женщин-предпринимателей из Губы, Ленкорани и Гянджи приняли участие в трехнедельном проекте. В ходе тренингов опытные специалисты поделились полезной информацией по следующим темам: маркетинг, продажи, источники начального капитала, расчет доходов и расходов, налоговое право, правовые основы бизнеса и т.д.
В рамках тренинга были сделаны презентации по разным темам, также, специалисты ответили на вопросы, интересующие участников.
По информации, полученной из банка, Банк продолжит реализацию проектов, которые будут поддерживать женщин-предпринимателей в других регионах страны в новом году.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
Азербайджанская Khan-El вскоре начнет экспорт фундука в ОАЭ
Президент Алиев утвердил соглашение по маршруту Лапис Лазули
Президент Азербайджана утвердил соглашение с Чили по устранению виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов
Азербайджан и Грузия обсудили строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт
Строительство нового газопровода в Румынии профинансируют по "плану Юнкера"
Милли меджлис принял в I чтении законопроект «Об общем образовании»
CBS лишила своего экс-директора Лесли Мунвза выходного пособия в $120 млн
Президент Азербайджана открыл после реконструкции 3-ий корпус Национального музея искусств
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
Гейр Педерсен приступит к работе спецпосланника по Сирии 7 января - де Мистура
США приступают к созданию космического командования
РФ просит Ливан уничтожить тоннели на границе с Израилем - СМИ
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»