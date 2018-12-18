РФ просит Ливан уничтожить тоннели на границе с Израилем - СМИ

Россия обратилась к властям Ливана с просьбой предпринять шаги с целью ликвидации на своей территории тоннелей, которые прорыты в Израиль, сообщила во вторник израильская газета "Исраэль Хайом".
По версии израильской стороны, эти тоннели используются ливанским радикальным движением "Хезболла" для совершения вылазок на территории Израиля.
Со ссылкой на издающуюся в Лондоне арабскую газету "Аш-Шарк Аль-Аусат", издание отмечает, что Москва довела до Бейрута, что эти тоннели нарушают резолюцию Совбеза ООН 1701, которая была принята в конце 2006 год для того, чтобы положить конец конфликту между Ливаном и Израилем.
Израильская газета отметила, что обращение к ливанской стороне последовало за недавним визитом в Москву израильской военной делегации.
В начале декабря израильская армия начала операцию "Северный щит" с целью обнаружения и уничтожение тоннелей на границе с Ливаном.
К настоящему времени военные Израиля обнаружили уже четыре таких тоннеля. "Это (наличие туннеля - ИФ) является серьезным нарушением суверенитета Израиля", - привела газета "Джерузалем пост" слова представителя Армии обороны Израиля.
При этом власти Израиля подчеркивают, что в ходе операции не собираются нарушать суверенитет соседнего Ливана.
Российский источник заявил "Аш-Шарк Аль-Аусат", что Москва поддерживает израильскую операцию.
По данным "Исраэль Хайом", что СБ ООН, как ожидается, в среду обсудит тему тоннелей на ливано-израильской границе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»