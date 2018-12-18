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Дальнее зарубежье 18.12.2018 20:48

РФ просит Ливан уничтожить тоннели на границе с Израилем - СМИ

Россия обратилась к властям Ливана с просьбой предпринять шаги с целью ликвидации на своей территории тоннелей, которые прорыты в Израиль, сообщила во вторник израильская газета "Исраэль Хайом".

По версии израильской стороны, эти тоннели используются ливанским радикальным движением "Хезболла" для совершения вылазок на территории Израиля.

Со ссылкой на издающуюся в Лондоне арабскую газету "Аш-Шарк Аль-Аусат", издание отмечает, что Москва довела до Бейрута, что эти тоннели нарушают резолюцию Совбеза ООН 1701, которая была принята в конце 2006 год для того, чтобы положить конец конфликту между Ливаном и Израилем.

Израильская газета отметила, что обращение к ливанской стороне последовало за недавним визитом в Москву израильской военной делегации.

В начале декабря израильская армия начала операцию "Северный щит" с целью обнаружения и уничтожение тоннелей на границе с Ливаном.

К настоящему времени военные Израиля обнаружили уже четыре таких тоннеля. "Это (наличие туннеля - ИФ) является серьезным нарушением суверенитета Израиля", - привела газета "Джерузалем пост" слова представителя Армии обороны Израиля.

При этом власти Израиля подчеркивают, что в ходе операции не собираются нарушать суверенитет соседнего Ливана.

Российский источник заявил "Аш-Шарк Аль-Аусат", что Москва поддерживает израильскую операцию.

По данным "Исраэль Хайом", что СБ ООН, как ожидается, в среду обсудит тему тоннелей на ливано-израильской границе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]