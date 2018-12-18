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ТЭК 18.12.2018 17:57

Строительство нового газопровода в Румынии профинансируют по "плану Юнкера"

Европейский инвестиционный банк подписал проект в рамках стратегического инвестиционного плана ("плана Юнкера") на 50 млн евро для строительства газопровода в Румынии, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Этот газопровод свяжет месторождения газа в Черном море с национальной транспортной сетью, а также с газовым коридором BRUA, связывающим Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Как отмечают в Еврокомиссии, газопровод, строительство которого будет профинансировано Европейским фондом стратегических инвестиций (EFSI), призван улучшить энергетическую взаимосвязь в Европе. Он привнесет свой вклад в строительство Энергетического союза ЕС, уточняется в материалах ЕК.

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Тэги: ЕС, РУМЫНИЯ, ГАЗОПРОВОД, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]