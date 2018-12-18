Европейский инвестиционный банк подписал проект в рамках стратегического инвестиционного плана ("плана Юнкера") на 50 млн евро для строительства газопровода в Румынии, сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.
"Этот газопровод свяжет месторождения газа в Черном море с национальной транспортной сетью, а также с газовым коридором BRUA, связывающим Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
Как отмечают в Еврокомиссии, газопровод, строительство которого будет профинансировано Европейским фондом стратегических инвестиций (EFSI), призван улучшить энергетическую взаимосвязь в Европе. Он привнесет свой вклад в строительство Энергетического союза ЕС, уточняется в материалах ЕК.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»