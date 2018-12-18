Баку и Ереван достигли взаимопонимания по Карабаху в ходе встречи в Милане – Мамедъяров

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявляет о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию в Милане.
«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания»,- заявил Э.Мамедъяров во вторник на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года.
Министр отметил, что поиск путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году.
«Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года»,- подчеркнул министр.
«Основная цель - добиться ощутимых результатов»,- добавил он.
По его словам, в ходе предстоящей в январе 2019 года встречи с З.Мнацаканяном также будут обсуждены пути мирного урегулирования конфликта.
«Мы будем обсуждать пути разрешения конфликта. Азербайджан сторонник мирного урегулирования конфликта», - сказал министр.
Ф.Исазаде
Азербайджан и Грузия обсудили строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт
Строительство нового газопровода в Румынии профинансируют по "плану Юнкера"
Милли меджлис принял в I чтении законопроект «Об общем образовании»
CBS лишила своего экс-директора Лесли Мунвза выходного пособия в $120 млн
Президент Азербайджана открыл после реконструкции 3-ий корпус Национального музея искусств
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
Гейр Педерсен приступит к работе спецпосланника по Сирии 7 января - де Мистура
США приступают к созданию космического командования
РФ просит Ливан уничтожить тоннели на границе с Израилем - СМИ
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Банк Республика провел тренинг для женщин-предпринимателей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»