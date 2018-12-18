Баку и Ереван достигли взаимопонимания по Карабаху в ходе встречи в Милане – Мамедъяров

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявляет о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию в Милане.

«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания»,- заявил Э.Мамедъяров во вторник на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года.

Министр отметил, что поиск путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году.

«Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года»,- подчеркнул министр.

«Основная цель - добиться ощутимых результатов»,- добавил он.

По его словам, в ходе предстоящей в январе 2019 года встречи с З.Мнацаканяном также будут обсуждены пути мирного урегулирования конфликта.

«Мы будем обсуждать пути разрешения конфликта. Азербайджан сторонник мирного урегулирования конфликта», - сказал министр.

Ф.Исазаде