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Карабахский конфликт 18.12.2018 19:00

Баку и Ереван достигли взаимопонимания по Карабаху в ходе встречи в Милане – Мамедъяров

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявляет о достижении взаимопонимания с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в ходе переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию в Милане.

«Считаю, что на последней встрече в Милане с моим армянским коллегой мы впервые за долгое время достигли взаимопонимания»,- заявил Э.Мамедъяров во вторник на приеме для руководителей дипломатического корпуса, посвященном итогам 2018 года.

Министр отметил, что поиск путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта останется для Азербайджана главной задачей в 2019 году.

«Большую часть времени я посвятил поиску путей решения нагорно-карабахского конфликта. Это будет главной задачей и следующего года»,- подчеркнул министр.

«Основная цель - добиться ощутимых результатов»,- добавил он.

По его словам, в ходе предстоящей в январе 2019 года встречи с З.Мнацаканяном также будут обсуждены пути мирного урегулирования конфликта.

«Мы будем обсуждать пути разрешения конфликта. Азербайджан сторонник мирного урегулирования конфликта», - сказал министр.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]