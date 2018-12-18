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Дальнее зарубежье 18.12.2018 21:05

США приступают к созданию космического командования

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о создании космического командования, сообщает агентство Associated Press.

Эта мера призвана улучшить координацию операций военного характера в космосе, отмечает агентство.

В июне этого года президент США Д.Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США планируют сформировать новое подразделение вооруженных сил к 2020 году. По его словам, это позволит Вашингтону доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.

Идея встретила скептицизм в рядах американских военных.

По данным источников, создание космического подразделения из 13 тыс. человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.

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Тэги: США, КОСМОС, КОМАНДОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]