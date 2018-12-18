США приступают к созданию космического командования

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ о создании космического командования, сообщает агентство Associated Press.
Эта мера призвана улучшить координацию операций военного характера в космосе, отмечает агентство.
В июне этого года президент США Д.Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США планируют сформировать новое подразделение вооруженных сил к 2020 году. По его словам, это позволит Вашингтону доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.
Идея встретила скептицизм в рядах американских военных.
По данным источников, создание космического подразделения из 13 тыс. человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»