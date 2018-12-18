Гейр Педерсен приступит к работе спецпосланника по Сирии 7 января - де Мистура

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил во вторник, что его преемник Гейр Педерсен приступит к исполнению обязанностей 7 января 2019 года.
"Я не планирую делать итогового заявления, так как я хочу гарантировать, чтобы мой преемник не мог ориентироваться на мои рекомендации. Он приступит к работе 7 января здесь, и он, на мой взгляд, превосходный (специалист - ИФ), должен чувствовать себя свободно в осуществлении дальнейшей деятельности и решать самостоятельно, какие шаги являются наиболее подходящими", - сказал С.ДеМистура после переговоров глав МИД стран-гарантов астанинского процесса (России Ирана и Турции).
Он надеется на то, что Г.Педерсен будет работать над тем, что "мы пытались делать и делали на протяжении и последних четырех лет".
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Г.Педерсена новым спецпосланником всемирной организации по Сирии. Генсек отметил, что, по его мнению, "господин Педерсен будет поддерживать стороны в Сирии, способствуя всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, отвечающему демократическим чаяниям сирийского народа".
Г.Педерсен в 2012 году стал постоянным представителем Норвегии при ООН. В 2017 году он перешел на работу посла Норвегии в Китае. Он женат, у него пятеро детей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»