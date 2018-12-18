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Внешняя политика 18.12.2018 20:54

Президент Алиев утвердил соглашение по маршруту Лапис Лазули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Соглашение о сотрудничестве по транзиту и транспорту (Соглашение по маршруту Лапис Лазули)», сообщает сайт главы государства.

Соглашение было подписано 15 ноября 2017 года в Ашхабаде.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЛАПИС/ЛАЗУЛИ, УТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]