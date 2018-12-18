Президент Алиев утвердил соглашение по маршруту Лапис Лазули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Соглашение о сотрудничестве по транзиту и транспорту (Соглашение по маршруту Лапис Лазули)», сообщает сайт главы государства.
Соглашение было подписано 15 ноября 2017 года в Ашхабаде.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»