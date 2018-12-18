Азербайджанская Khan-El вскоре начнет экспорт фундука в ОАЭ

Азербайджанская компания «Khan-El» заключила договор с «Haghanyat General Trading» по поставкам фундука в ОАЭ, сообщает пресс-служба министерства экономики.
«Согласно документу, экспорт фундука в ОАЭ начнется в ближайшее время»,- говорится в сообщении.
Соглашение подписано в рамках экспортной миссии 29 азербайджанских компаний в страны Персидского залива.
Согласно информации Минэкономики, производители краски, мебели, пластических труб, фундука, текстиля, гранатового сока, консервной продукции, чая и минеральных вод представили свою продукцию в Абу-Даби и Шарже (ОАЭ) и столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Целью экспортной миссии являлось поощрение бренда «Made in Azerbaijan» в странах Персидского залива. Миссия организована при поддержке Минэкономики и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций.
Ф.Исазаде
Азербайджан и Грузия обсудили строительство дуплексной линии электропередачи мощностью 330 кВт
Строительство нового газопровода в Румынии профинансируют по "плану Юнкера"
Милли меджлис принял в I чтении законопроект «Об общем образовании»
CBS лишила своего экс-директора Лесли Мунвза выходного пособия в $120 млн
Президент Азербайджана открыл после реконструкции 3-ий корпус Национального музея искусств
ИВ Сумгайыта направит около 2,5 млн манатов на установку новых лифтов фирмы Otis
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в Кюрдямирском районе
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
Гейр Педерсен приступит к работе спецпосланника по Сирии 7 января - де Мистура
США приступают к созданию космического командования
РФ просит Ливан уничтожить тоннели на границе с Израилем - СМИ
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Банк Республика провел тренинг для женщин-предпринимателей.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»