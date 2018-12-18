Азербайджанская Khan-El вскоре начнет экспорт фундука в ОАЭ

Азербайджанская компания «Khan-El» заключила договор с «Haghanyat General Trading» по поставкам фундука в ОАЭ, сообщает пресс-служба министерства экономики.

«Согласно документу, экспорт фундука в ОАЭ начнется в ближайшее время»,- говорится в сообщении.

Соглашение подписано в рамках экспортной миссии 29 азербайджанских компаний в страны Персидского залива.

Согласно информации Минэкономики, производители краски, мебели, пластических труб, фундука, текстиля, гранатового сока, консервной продукции, чая и минеральных вод представили свою продукцию в Абу-Даби и Шарже (ОАЭ) и столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Целью экспортной миссии являлось поощрение бренда «Made in Azerbaijan» в странах Персидского залива. Миссия организована при поддержке Минэкономики и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций.

Ф.Исазаде