Совет ЕС и Европарламент договорились по директиве и регламенту об электроэнергии

Председательство Совета ЕС и представители Европарламента достигли в среду временного соглашения по директиве и регламенту Евросоюза по электроэнергии.

"Я очень рада, что мы достигли соглашения с Европейским парламентом по этим двум ключевым документам. Это означает, что, если государства-члены подтвердят этот результат, у нас теперь есть политическое соглашение по всему пакету чистой энергии. Это важный шаг на пути к завершению Энергетического союза, который твердо направляет нас на путь внесения нашего вклада в Парижское соглашение (по защите климата - ИФ)", - заявила по этому случаю министр устойчивого развития и туризма председательствующей в Совете ЕС Австрии Элизабет Кёстингер.

В Брюсселе поясняют, что новые директива и регламент "определяют будущее функционирование рынка электроэнергии ЕС и являются краеугольными камнями пакета чистой энергии".

Соглашение еще должно быть одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом.

Целью директивы по электроэнергии является обеспечение того, чтобы рынок электроэнергии ЕС был конкурентоспособным, ориентированным на потребителя, гибким и недискриминационным. Соглашение предоставляет больше прав потребителям, одновременно защищая наиболее уязвимых из них, и определяет роли и обязанности участников рынка.

Ключевым элементом соглашения является возможность для поставщиков электроэнергии устанавливать свои собственные цены. Как считают авторы документов, это ограничит рыночные искажения, приведет к усилению конкуренции и снижению розничных цен. В то же время предусмотрены меры защиты уязвимых потребителей, позволяющие государствам-членам применять регулируемые цены к малоимущим бытовым потребителям.

Новый регламент электроэнергетики пересматривает правила и принципы внутреннего рынка электроэнергии, чтобы обеспечить его нормальное функционирование, конкурентоспособность и отсутствие искажений. Он также направлен на поддержку декарбонизации энергетического сектора ЕС и устранение барьеров для трансграничной торговли электроэнергией, говорится в материалах Совета ЕС.

Еврокомиссия приветствовала в среду достигнутое соглашение Совета ЕС и Европарламента.