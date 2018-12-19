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СНГ 19.12.2018 15:27

Волкер надеется на скорое завершение военного положения на Украине

США поддерживают стремление Украины укрепить боеготовность Вооруженных сил, но ожидают, что военное положение в ряде областей страны не будет продлено, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности Вооруженных сил для ответа на российскую агрессию", - цитирует К.Волкера пресс-служба Верховной Рады в пресс-релизе по итогам встречи.

При этом К.Волкер подчеркнул, что важно не продлевать во времени действие военного положения и соблюдать демократические принципы.

По информации пресс-службы парламента, спецпредставитель США также высоко оценил принятие Верховной Радой закона о разминировании, а также подготовку законопроекта о закупках в оборонном секторе.

Кроме того, подчеркнул К.Волкер, для США является очевидным, что атака российских силовиков на украинские корабли близ Керченского пролива была абсолютно незаконной.

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Тэги: УКРАИНА, ВОЕНПОЛОЖЕНИЕ, США, ВОЛКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]