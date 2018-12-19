Представители Совета ЕС и Европарламента согласовали директиву по пластиковым отходам

Председательство Совета ЕС и представители Европейского парламента достигли в среду временного соглашения по новой директиве, направленной на сокращение загрязнения окружающей среды, в том числе морей, одноразовыми пластиковыми изделиями.

"Морской мусор является растущей глобальной проблемой. Мы все слышали предупреждение Всемирного экономического форума и других участников о том, что (. . .) к 2050 году в Мировом океане будет больше пластика, чем рыбы, если мы продолжим сбрасывать пластик в море при нынешних темпах", - заявила министр устойчивого развития и туризма председательствующей в Совете ЕС Австрии Элизабет Кёстингер.

Она подчеркнула, что этого нельзя допустить, поэтому ЕС принимает меры, чтобы ограничить использование определенных одноразовых пластиковых изделий, для которых существуют хорошие альтернативы. Кроме того, предполагается обязать производителей пластиковых предметов платить за уборку соответствующих отходов в окружающей среде.

В опубликованных в Брюсселе материалах отмечается, что директива об одноразовых пластмассовых изделиях основана на действующем законодательстве ЕС по отходам, но идет дальше, устанавливая еще более строгие правила для тех видов продукции и упаковки, которые входят в десятку наиболее часто встречающихся предметов, загрязняющих европейские пляжи.

Предполагается добиться того, чтобы производители пластиковых изделий предусматривали возможность их повторного использования или переработки.

В числе предметов из пластика, подпадающих под новые меры ЕС, - столовые приборы, тарелки, соломинки для напитков, емкости для пищевых продуктов, изготовленные из пенополистирола и еще ряд изделий.

В специальном заявлении Европейская комиссия приветствовала в среду достигнутую представителями Совета ЕС и Европарламента договоренность. Теперь директива после одобрения Комитетом постоянных представителей стран ЕС может быть передана на утверждение в Европейский парламент, а затем - в Совет для окончательного принятия.