В КНР задержали третьего за последнее время канадца - СМИ

В Китае задержали уже третьего по счету гражданина Канады за последние дни этого месяца, сообщает газета National Post со ссылкой на заявление МИД Канады.

Представитель ведомства подтвердил газете, что им известно об этом случае. Детали инцидента ведомство пока не раскрывает. По данным источников издания, этот человек не является ни дипломатом, ни предпринимателем.

Издание отмечает, что МИД Канады не связывает этот инцидент с взятием под стражу на канадской территории финансового директора китайской Huawei.

Ранее в КНР задержали бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэйвора по подозрению в попытке навредить национальной безопасности государства.

Незадолго до задержания канадцев в Китае в Ванкувере была взята под стражу финансовый директор китайской Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Канадский суд освободил ее под залог.