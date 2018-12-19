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СНГ 19.12.2018 16:34

В Ташкенте назвали продление санкций в отношении Каримовой внутренним делом США

Продление санкций в отношении старшей дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой на основании "Акта Магнитского" является внутренним делом властей США, заявил в среду представитель Генпрокуратуры республики.

"Продление санкций (в отношении Г.Каримовой) - исключительно дело правительства США", - сказал представитель надзорного ведомства.

Так он прокомментировал сообщение о том, что президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные на основании "Акта Магнитского" в отношении 13 человек из разных стран мира и 39 связанных с ними физлиц и компаний, в число которых входит Г.Каримова.

"Акт Магнитского" позволяет руководству США вводить ограничения в отношении юридических лиц, физлиц (и их активов), если они связаны с коррупцией или нарушением прав человека в любой точке мира.

Как сообщалось, в октябре 2013 года против Г.Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Г.Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КАРИМОВА, США, ГЕНПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]