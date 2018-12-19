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СНГ 19.12.2018 16:43

Российские медиахолдинги договорились с КВН о производстве сериалов, ТВ-шоу и комедийных фильмов

Телевизионные холдинги страны подписали меморандум о сотрудничестве с Клубом весёлых и находчивых (КВН), в ближайшее время на СТС стартуют съемки сериала с участниками клуба.

"Национальная Медиа Группа" (НМГ), "СТС Медиа" и "Первый канал" подписали соглашение с ООО "ТТО "АМИК" о стратегическом партнерстве. В рамках соглашения холдинги и АМИК договорились о совместном производстве развлекательного контента (ТВ сериалов, шоу-программ и полнометражных комедий) с эксклюзивным участием актеров и авторов КВН", - говорится в сообщении НМГ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Там отмечается, что первым проектом в рамках сотрудничества станет сериал "Корни" на канале СТС, начало съемок запланировано на 2019 год. "В продюсерской разработке также находятся еще пять телевизионных проектов", - уточняется в сообщении.

По информации холдинга, участникам КВН станет доступна возможность получить системное профильное образование на телевизионных факультетах школы кино и телевидения "Индустрия".

По мнению гендиректора НМГ Ольги Паскиной, слова которой приводятся в релизе, холдинг намерен развивать юмористический жанр.

"Рассчитываем, что партнерство с КВН даст серьезный импульс развитию развлекательного контента и привлечет в холдинг лучшие таланты", - сказала О.Паскина.

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст напомнил, что КВН на протяжении последних 30 лет является главной кузницей кадров для телесериалов и развлекательного телевидения.

"На нем взошли целые каналы. Теперь наши холдинги системно загрузят предложениями и работой талантливых выпускников высшей лиги КВН. И первые, кто от этого выиграет, - российские телезрители", - считает он.

Глава "АМИК" Александр Масляков отметил, что теперь у участников клуба появляется возможность "профессионально осваивать огромные телевизионные просторы".

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Тэги: РОССИЯ, ХОЛДИНГИ, КВН, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]