Глава Минфина Белоруссии рассчитывает на компенсации Минску потерь из-за налогового маневра РФ

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович сохраняет оптимизм по компенсации Минску бюджетных потерь из-за реализации налогового маневра в России.

"Лично я оптимист. Надеюсь, что все эти вопросы в ближайшее время будут разрешены", - сказал М.Ермолович журналистам в Минске в среду.

По его словам, "оптимизм вытекает из справедливости аргументов, которые выработаны министерством финансов".

"Надеюсь, что мы будем весьма аргументированы и свою позицию сможем донести (до российской стороны - ИФ)", - добавил глава Минфина.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании 17 декабря поручил правительству пересмотреть проект бюджета на 2019 год в сторону ужесточения на фоне усиливающихся рисков отсутствия компенсации за проведение налогового маневра в нефтяной сфере России.

По словам президента, в первую очередь, должны быть сокращены расходы на содержание госаппарата. "Есть желание у правительства, министров, еще кого-то, кто зависит от бюджета, иметь какие-то резервы, заначки на всякий случай для чего-то. Это категорически неприемлемо", - отметил А.Лукашенко.

Как сообщалось, внесенный в парламент проект республиканского бюджета на 2019 год запланирован с профицитом Br1,7 млрд, или 1,3% ВВП. Доходы запланированы на уровне Br23,5 млрд (рост на 0,1% к ожидаемому исполнению в 2018 году), расходы - Br21,8 млрд.

Проект бюджета подготовлен исходя из консервативного сценария развития белорусской экономики. В основу бюджета положен рост ВВП на 2,1% при официальном целевом прогнозе не менее 4%. Для расчета показателей бюджета использован среднегодовой обменный курс Br2,2160/$1 и среднегодовая инфляция на уровне 5,3%. Проект бюджета сформирован из предположения неизменности ставки рефинансирования, которая с 27 июня 2018 года составляет 10% годовых. Также Минфин закладывает в проект бюджета консервативный сценарий мировой цены на нефть - на уровне $60 за баррель.

Ранее также сообщалось, что Минфин оценивает потери бюджета в 2019 году на уровне $300 млн из-за начала реализации налогового маневра в РФ. Общие издержки белорусской экономики из-за налогового маневра, по оценке Минфина, на период до 2025 года составят около $10 млрд.