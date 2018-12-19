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Дальнее зарубежье 19.12.2018 18:03

СБ ООН пора задействовать все средства против "Хезболлы" - постпред США

Совет безопасности ООН обсудит в среду тему прорытых из Ливана в Израиль тоннелей, которые, как считает израильская сторона, используются ливанским радикальным движением "Хезболла" для подрывных действий против еврейского государства.

Как сообщило постпредство Израиля при ООН, заседание СБ ООН намечено на среду, в 10 утра по нью-йоркскому времени.

"Пришло время, чтобы СБ ООН задействовал все имеющиеся у него средства против террористической структуры "Хезболла", которая продолжает набирать силу при ливанском правительстве", - говорится в заявлении постпреда США при ООН Дэнни Данона, которое цитирует в среду газета "Таймс оф Израэл".

Заседание созывается по инициативе Израиля и США.

В начале декабря израильская армия начала операцию "Северный щит" с целью обнаружения и уничтожение тоннелей на границе с Ливаном.

К настоящему времени военные Израиля обнаружили уже четыре таких тоннеля. Израильская сторона заявила, что наличие тоннелей является нарушением резолюции СБ ООН 1701, которая была принята в конце 2006 года для того, чтобы положить конец конфликту между Ливаном и Израилем.

При этом власти Израиля подчеркивают, что в ходе операции не собираются нарушать суверенитет соседнего Ливана.

Командование Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) подтвердило наличие четырех тоннелей в районе "голубой линии" разграничения между Ливаном и Израилем.

Миротворцы ООН отметили, что пока не могут подтвердить, что тоннели прорыло движение "Хезболла" и что они продолжают расследование.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, "ХЕЗБОЛЛА", ТОННЕЛИ, ООН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]